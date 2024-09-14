أحمد أبو مسلم مديرًا فنيًا لـ"كيما أسوان"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي كيما أسوان مع أحمد أبو مسلم نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وعبر أحمد أبو مسلم عن سعادته بتوليه منصب المدير للفريق الأسواني الذي سبق أن عمل به من قبل كما أنه يتمنى مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.

ولعب أبو مسلم في مركز الظهير الأيسر مع الأهلي وحقق العديد من البطولات على رأسها دوري أبطال أفريقيا مرتين كما لعب لنادي ستراسبورج الفرنسي وحقق مع منتخب الشباب برونزية كأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت في الأرجنتين عام 2001.

وعمل أبو مسلم في مجال التدريب مع عدة أندية على رأسها البنك الأهلي والإنتاج الحربي وبتروجت.