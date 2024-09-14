سبب تواجد كاسيميرو بديلا مع اليونايتد ضد ساوثهامبتون

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن سبب غياب البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي لفريقه ضد ساوثهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويلعب فريق مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون، اليوم السبت 14 سبتمبر، ضمن منافسات الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف إيريك تين هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد، منذ قليل عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة اليوم، والذي شهد تواجد كاسيميرو على مقاعد البدلاء وليس أساسيا.

وكشفت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أن الجهاز الفني لمانشيتر يونايتد قرر استبعاد تين هاج من التشكيل الأساسي بسبب أخطائه في مباراة الفريق الأخيرة ضد ليفربول.

وكان تين هاج قد تحدث عن كاسيميرو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ساوثهامبتون اليوم، وأكد أن الفريق في حاجة له ويمكن لأي شخص أن يتراجع مستواه ولكنه أحد العناصر الأساسية في الفريق.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليا في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر بدون نقاط.