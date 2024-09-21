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تشيلسي يقسو على وست هام في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

جاءت ثلاثية البلوز من خلال اللاعب نيكولاس جاكسون في الدقيقة الرابعة والثامنة عشر من زمن الشوط الأول.

بينما أحرز الهدف الثالث اللاعب كول بالمر في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وشهدت المباراة سيطرة من قبل لاعبي وست هام يونايتد، لكن الفاعلية على المرمى كانت لصالح لاعبي تشيلسي، لينجحوا في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط.

بهذه النتيجة، يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 10 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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