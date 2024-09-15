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التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي آرسنال أمام نظيره توتنهام، في ديربي شمال لندن اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الممتاز.

 


التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي


تشكيل توتنهام المتوقع 

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

الوسط: سار - بينتانكور - ماديسون - كولوسيفسكي.

الهجوم: سولانكي - سون.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

الوسط: جورجينيو - بارتي - هافيرتز.

الهجوم: ساكا - تروسارد - سترلينج. 
ويحتل آرسنال حاليًا المركز السادس برصيد 7 نقاط، في حين أن توتنهام لديه 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعادل آرسنال في مباراة الجولة الماضية مع برايتون بهدف لمثله، في حين سقط توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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