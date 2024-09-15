ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي آرسنال أمام نظيره توتنهام، في ديربي شمال لندن اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي



تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

الوسط: سار - بينتانكور - ماديسون - كولوسيفسكي.

الهجوم: سولانكي - سون.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

الوسط: جورجينيو - بارتي - هافيرتز.

الهجوم: ساكا - تروسارد - سترلينج.

ويحتل آرسنال حاليًا المركز السادس برصيد 7 نقاط، في حين أن توتنهام لديه 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعادل آرسنال في مباراة الجولة الماضية مع برايتون بهدف لمثله، في حين سقط توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.