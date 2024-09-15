آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. المدفعجية يتفوقون في تاريخ المواجهات

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق آرسنال لمواجهة نظيره فريق توتنهام، في ديربي شمال لندن اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام



وسبق أن لعب آرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن في 185 مباراة سابقة، فاز خلالها آرسنال في 77 بينما فاز توتنهام في 58 وتعادلا في 55.

وسجل توتنهام 248 هدفا في مرمى آرسنال بينما سجل الأخير 283 هدفا في الدربي.

موعد مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وأرسنال

تذاع مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.