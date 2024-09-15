الأهلي يتجه إلى ملعب نيايو استعدادًا لملاقاة جورماهيا الكيني.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - دوري أبطال أفريقيا

الأحد 15/سبتمبر/2024 - 01:27 م 9/15/2024 1:27:16 PM

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وذلك في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني.

الأهلي يتجه إلى ملعب نيايو ناشيونال استعدادًا لملاقاة جورماهيا الكيني

أعلنت قناة أبوظبى الرياضية نقل مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى في الثالثة عصر اليوم الأحد عبر قناتها المفتوحة.

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب مباراة جورماهيا الكيني استعدادًا لمواجهة الفريقين عصر اليوم.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.