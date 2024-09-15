الأهلي يواجه جورماهيا وقمة أرسنال وتوتنهام.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 15-9-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف المسابقات حول العالم.

في دوري أبطال إفريقيا، يواجه الأهلي فريق نظيره جورماهيا الكيني، على أرضية استاد "نيايو" في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي كأس الكونفدرالية، يلتقي المصري البورسعيدي مع نظيره الهلال الليبي، على ملعب "شهداء بنينا"، في إطار مواجهة الذهاب لدور الـ 32 من البطولة الإفريقية.

وفي مستوى الدوري السعودي، يواجه الاتحاد نظيره الوحدة، ملعب الملك عبد الله الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري "روشن".

ويستأنف برشلونة مشواره في بطولة الدوري الإسباني، تحت قيادة الألماني هانز فليك، بمواجهة جيرونا اليوم، بملعب "مونتليفي" في مباراة بالجولة الخامسة.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام ضد آرسنال، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد بلد الوليد، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

جيرونا ضد برشلونة، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

لاس بالماس ضدأتلتيك بيلباو، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

جنوى ضد روما، الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أتالانتا ضد فيورنتينا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

تورينو ضد ليتشي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2 ".

كالياري ضد نابولي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد انتر ميلان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

رين ضد مونبيليه، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

نانت ضد ستاد ريمس، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ستراسبورج ضد أنجيه، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

تولوز ضد لوهافر، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

لانس ضد ليون، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري السعودي

القادسية ضد الشباب، الساعة 6:20 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الخلود ضد العروبة، الساعة 6:50 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

الاتحاد ضد الوحدة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD ".

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد جورماهيا، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD Sports 1 HD".

إف سي سامارتكس الغاني ضد الرجاء المغربي، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ديكيداها أف سي الصومالي ضد الترجي التونسي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سان بيدرو الإيفواري ضد الهلال السوداني، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

استاد أبيدجان ضد ميلو الغيني، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كأس الكونفدرالية

أورايا يونايتد البوتسواني ضد ديناموز الزمبابوي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أونزي الأنجولي ضدسانت إيلوي الكونغولي، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

روكينزو البوروندي ضد الصفاقسي التونسي، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كارا التوجولي ضد أسيك ميموزا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الهلال الليبي ضد المصري البورسعيدي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الأهلي الليبي ضد سيمبا التنزاني، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.