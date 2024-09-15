العنزي يعود لتقديم الاستديو التحليلي لدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود الزميل صالح العنزي لتقديم الاستديو التحليلي لدوري روشن السعودي، وذلك خلال المباراة التي تجمع بين الهلال والرياض مساء أمس السبت ضمن الجولة الثالثة.

والتي علق عليها فارس عوض وحاتم بطيشه وعيسى الزدجالي.

يستضيف العنزي في الاستديو التحليلي الذي يبدأ عند الثامنة والربع، المحللان عمر الغامدي و تامر بدوي، بينما سيكون المراسل مساعد المحمود على أرض الملعب.

ويعد العنزي أحد أبرز الأسماء الإعلامية في القنوات الرياضية السعودية، ويتمتع بحضور مميز منذ انطلاقته عبر قناة لاين سبورت وكذلك من خلال تقديم أهم البرامج في القناة الرياضية السعودية، وبرنامج عالم الصحافة، إضافة إلى ظهوره عبر الاستديوهات التحليلية.

يذكر أن العنزي حاصل على ماجستير في الاتصال الاستراتيجي من "جامعة الملك فيصل"، وشغل العديد من المناصب القيادية في مجال الاتصال المؤسسي.