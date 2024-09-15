دوري أبطال أفريقيا.. انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ لحظات صافرة أحداث مباراة الأهلى ونظيره جورماهيا الكيني، التى تجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم و يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وقد أجرى الأهلي مرانه الختامي والوحيد في كينيا، يوم السبت، على ملعب فريق الشرطة. وخلال هذا المران، عقد المدرب السويسري مارسيل كولر جلسة محاضرة نظرية مع اللاعبين، حيث تناول خلالها جميع الجوانب الفنية والتكتيكية المتعلقة بالمباراة. وهدف كولر من هذه المحاضرة إلى تجهيز اللاعبين بشكل مثالي لمواجهة جورماهيا، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأجواء المختلفة في نيروبي.



خلال المران، أدى لاعبو الأهلي مجموعة متنوعة من التدريبات التي بدأت بعمليات الإحماء والجوانب البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بكرة القدم. كانت هذه التدريبات تهدف إلى تحسين الانسجام بين اللاعبين وتطبيق الاستراتيجيات التي وضعها الجهاز الفني.

تُعد مباراة اليوم أمام جورماهيا المحطة الأولى في مشوار الأهلي نحو تحقيق لقبه الـ13 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي، الذي توج بالنسخة الأخيرة من البطولة، يسعى إلى استعادة أمجاده القارية من خلال تقديم أداء متميز يضمن له الصعود إلى مراحل متقدمة من البطولة. في النسخة السابقة، فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد انتصاره على الترجي التونسي في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي.



مباراة اليوم تمثل بداية حاسمة للفريق في سعيه للدفاع عن لقبه وتعزيز مكانته في القارة السمراء. في ظل المنافسة الشرسة والظروف الصعبة التي قد يواجهها الفريق في كينيا، فإن تقديم أداء قوي سيكون أمرًا حاسمًا في تحديد مسيرته في البطولة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. تُعتبر هذه المباراة جزءًا من ذهاب دور الـ32، حيث يسعى الأهلي، حامل اللقب، لتحقيق بداية قوية في مشواره الدفاعي عن البطولة.