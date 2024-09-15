أزمة مرموش.. مدرب فرانكفورت ينتقد احتفاله وجماهير فولفسبورج غاضبة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تألقه اللافت في مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج، حيث سجل مرموش هدفين قادا فريقه إلى الفوز 2-1، أصبح النجم الدولي في أزمة جديدة.

أثارت تصرفات مرموش بعد تسجيله الهدف الأول غضب الجماهير، حيث قام مرموش بحركة استفزازية أمام مدرج جماهير فولفسبورج، حيث وضع يديه على أذنه بشكل يوحي بتجاهله لهم، وهو ما فسره البعض كإشارة انتقامية من التعليقات السلبية التي تعرض لها في الماضي.

وكتبت صحيفة بيلد الألمانية: غضب الجماهير، توبيخ المدرب، واستفزازات، وأضافت الصحيفة أن عمر مرموش عاش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت عودة مضطربة إلى ناديه السابق فولفسبورج، لم يكن الأمر متعلقاً فقط بتسجيله هدفين ليمنح فريقه الفوز، بل امتد إلى غضب الجماهير، توبيخ من المدرب، واستفزازات بسبب احتفاله.

فيما عبّر مدرب آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، عن استيائه من تصرف مرموش، قائلاً: "لم يعجبني احتفاله، وسأجري محادثة معه بشأن هذا الموضوع".

أضاف توبمولر أن التوترات العاطفية يمكن أن تؤثر على سلوك اللاعبين، ولكنه شدد على أهمية الاحترافية في جميع الأوقات.

فيما تحدث مرموش عن الاحتفال قائلًا: لم أرد استفزاز أحد، ليس علينا أن نجعل الأمر كبيرًا، لقد كانت مجرد مشاعر خالصة، أي شخص يعرفني يعلم أنني شخص عاطفي، وأنا ممتن لفولفسبورج الذي أتاح لي فرصة الاحتراف في أوروبا.

على الرغم من هذه الأزمة، فقد أشاد زملاء مرموش بأدائه المتميز، أنسجار كناوف، زميل مرموش في الفريق، وصف أداءه بأنه "عالمي"، مشيراً إلى أن مرموش قدم جهداً كبيراً وساهم بشكل حاسم في الفوز.

فيما علق رالف هاسنهوتل، مدرب فولفسبورج، قائلاً: "مرموش كان لاعبًا ممتازًا خلال فترته معنا، ولكن التصرفات مثل هذه قد تؤدي إلى تباين الآراء حوله"، وأضاف أن "التعامل مع مشاعر اللاعبين والجماهير هو جزء من كرة القدم، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل".