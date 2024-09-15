آخر تطورات الحالة الصحية لـ فهد المولد بعد حادث دبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الأحد، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لـ فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، الذي تعرض لحادث سقوط من شرفة منزله في الطابق الثاني بدبي.





ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الحالة الصحية للمولد تعتبر حرجة للغاية، حيث يعاني من تهشم في الجمجمة وكسور في الرقبة وأجزاء أخرى من الجسم.

وقد تم اتخاذ قرار بعدم نقل اللاعب إلى الرياض عبر إخلاء طبي، حيث يقتضي وضعه الحالي الاستقرار والرعاية الدقيقة في المستشفى، ويخضع حاليًا للعناية الفائقة.

يُذكر أن فهد المولد كان قد شارك مع المنتخب السعودي في المباريات ضد إندونيسيا والصين خلال الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حصل على إجازة قصيرة وسافر إلى دبي، حيث وقع الحادث.

