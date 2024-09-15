بعثة الأهلي تصل مطار نيروبي استعدادًا للعودة إلى القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، ‏منذ قليل إلى مطار نيروبي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الفوز على ‏جور ماهيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

كوللر: سعداء بالفوز

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على جور ماهيا، مشيدًا بالبداية القوية للأهلي في مستهل مشوار الفريق في دوري ‏أبطال إفريقيا، على الرغم من أن الفريق لم يتدرب في الفترة الماضية سوى أسبوعين ‏فقط ‏وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة ‏فقط، ‏لافتًا إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة.‏

وحرص كولر على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا في إيقاع ‏المباراة ‏بشكل كامل والفوز بنتيجة جيدة.‏

يواوجه الأهلي، جورماهيا في مباراة العودة يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

