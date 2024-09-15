ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة أذربيجان الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الهولندي ماكس فيرستابين صدارته لبطولة العالم للفورميلا وان لموسم ٢٠٢٤ بعد نهاية سباق جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو بعدما نجح فيرستابين في إنهاء السباق وهو في المركز الخامس ليحافظ على الصدارة متقدما على لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق ٥٩ نقطة بعد نهاية الجولة السابعة عشرة لبطولة العالم .

وكان سائق مكلارين أوسكار بياستري قد أحرز المركز الأول في جائزة أذربيجان ليحصل على ٢٥ نقطة بينما حصل شارل ليكلير سائق فيراري على المركز الثاني ويحصد ١٨ نقطة بينما اضاف سائق مرسيدس جورج راسل ١٥ نقطة إلى رصيده بعد احتلاله المركز الثالث .

وهذا هو ترتيب العشرة سائقين الأوائل في بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو:

الاول : ماكس فيرستابين ٣١٣ نقطة

الثاني : لاندو نوريس ٢٥٤ نقطة

الثالث : شارل ليكلير ٢٣٥ نقطة

الرابع : أوسكار بياستري ٢٢٢ نقطة

الخامس : كارلوس ساينز ١٨٤ نقطة

السادس : لويس هاميلتون ١٦٦ نقطة

السابع : جورج راسل ١٤٣ نقطة

الثامن : سيرجيو بيريز ١٤٣ نقطة

التاسع : فرناندو الونسو ٥٨ نقطة

العاشر : لانس استرول ٢٤ نقطة