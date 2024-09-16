فتح حجز تذاكر مباراة الأهلي وجورماهيا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب التذاكر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، في السابعة مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لشركة تذكرتي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي و نادي جورماهيا الكيني في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024\2025".

جدير بالذكر، أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الفريق الكيني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما أمس الأحد.

اقرأ أيضا:

"كولر رفضه بعد الاتفاق".. شوبير يكشف صفقة الأهلي القادمة

رسميا.. عودة أحمد شوبير مجددا بهذا البرنامج