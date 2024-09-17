محامي بالنقض : المحكمة منحت فتوح فرصة للتصالح مع أسرة الضحية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد رشوان المحامي بالنقض عن مستجدات قضية أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله بضمان مالي أمس الإثنين.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "القاضي منح فرصة للتصالح مع أهل المتوفي، وإذا تم ترضية أسرة المجني عليه، قد يكون هناك تقدير من جانب المحكمة لذلك.. واللاعب أمامه فرصة خلال الشهر الجاري من أجل الوصول لحلول مرضية".

وزاد: "استدعاء الأطباء الشرعيين وبعض المسئولين للمحكمة من اجل استيضاح الحقائق، وسوف يتم توجيه الاسئلة حول بعض الأمور الطبية الخاصة باللاعب".

وأكمل: "يجوز لـ أحمد فتوح الاستئناف على حكم أول درجة، ووفقا للقانون، والمحكمة في الجلسة المقبلة سوف تستمع للشهود، وإذا وجدت المحكمة أن الامور لم تأخذ وقت طويل، وقد تطلب من هيئة الدفاع ان يتم الترافع في نفس الجلسة، ولكن إذا أخذت تلك الأمور فترة طويلة قد يتم تأجيل الأمر لجلسة آخرى للنطق بالحكم".