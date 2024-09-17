تاريخ مواجهات الهلال أمام الفرق القطرية.. سيطرة زرقاء

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلًا على الريان القطري في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح نادي الهلال، في الانتصار بالثلاث جولات الأولي من مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال النسخة الحالية، بالفوز على الأخدود في الجولة الأولي وضمك في الجولة الثانية، والرياض في الجولة الثالثة.

ويبحث فريق الهلال بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس عن حسم النقاط الثلاثة في مواجهة اليوم لتقديم نفسه بقوة في مستهل مشوار البطولة للمنافسة بقوة على اللقب المفضل له.

ويكشف التاريخ عن التفوق الكاسح لفريق الهلال أمام الفرق القطرية، حيث سبق أن التقى الزعيم أمام الأندية القطرية في 37 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة، وخسر 7 وتعادل في 10 مواجهات.

موعد مباراة الهلال والريان والقناة الناقلة والمعلق:

تنطلق مباراة الهلال والريان، مساء اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS AFC 1 وتذاع المباراة أيضًا عبر قناة SSC Extra 1 وقناة الكأس القطرية وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق الجزائري عامر الخوذيري، بينما يعلق كل من فهد العتيبي ومحمد حسين السبر عبر قناة SSC.