تحديد موعد محاكمة الاستئناف لـ بلاتر و بلاتيني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، اليوم الثلاثاء أن محاكمة الاستئناف لجوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستُعقد في مارس 2025.

تقرر أن تُعقد جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من 3 إلى 25 مارس 2025 في موتينز، بالقرب من مدينة بازل.

في 2022، تم تبرئة بلاتر (88 عامًا) الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وبلاتيني (69 عامًا) من تهم الاحتيال.

و كانت النيابة العامة قد اتهمت بلاتر بمنح بلاتيني مليوني فرنك سويسري (ما يعادل 2.3 مليون دولار) بشكل غير قانوني. إلا أن المتهمين بررا المبلغ كمدفوعات مستحقة بموجب اتفاق شفوي يتعلق بعمل بلاتيني الاستشاري.

رغم ذلك، اعتبر مكتب النائب العام في سويسرا أن المبلغ الممنوح لم يكن له أساس قانوني، ولكن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قضت بـ"الشك في الحقيقة"، مما أدى إلى عدم إدانة المتهمين بسبب عدم وجود دليل قاطع على ذنبهما.

و قرر مكتب النائب العام الاستئناف ضد هذا القرار، مما أدى إلى تحديد موعد محاكمة الاستئناف في مارس 2025.

