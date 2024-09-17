مران قوي لحراس الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، مجموعة من التدريبات التأهيلية، بالإضافة إلى جزء فني تم خلاله التركيز على بعض الجوانب الخاصة، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق.

وحرص لويس فيسنتي على منح الحراس العديد من التعليمات الفنية، و قام بتحفيزهم بشكل متواصل وأكد على ضرورة التركيز ومواصلة العمل بكل قوة خلال الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية