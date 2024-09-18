دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 18 سبتمبر، العديد من المباريات القوية والمليئة بالندية والإثارة، حيث تستكمل مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره إنتر ميلان في مباراة ينتظرها الجميع، بينما يواجه باريس سان جيرمان منافسه جيرونا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

سبارتا براج ضد سالزبورج - 7.45 مساء - beIN SPORTS 2

بولونيا ضد شاختار - 7.45 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان - 10 مساء - beIN SPORTS 1

باريس ضد جيرونا - 10 مساء - beIN SPORTS 2

دورتموند ضد كلوب بروج - 10 مساء - beIN SPORTS 3

سيلتيك ضد براتيسلافا - 10 مساء - beIN SPORTS 4

دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي ضد كاواساكي - 1 ظهرا - beIN SPORTS AFC

جوهور ضد شانجهاي - 3 عصرا - دوري أبطال آسيا للنخبة

كأس الكاراباو

برايتون ضد ولفرهامبتون - 9.45 مساء - beIN SPORTS

توتنهام ضد كوفنتري سيتي - 10 مساء - beIN SPORTS 6

ريال بيتيس ضد خيتافي - 8 مساء - beIN SPORTS 5