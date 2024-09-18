الحسيني أبوقمر: مساحة أرضية ستاد المصرى الجديد أكبر من ستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري، أن فريق المصري انهى موسم شاق وطويل بالتواجد في المربع الذهبي والكونفدرالية.

وتابع الحسيني أبوقمر خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"طموحنا مع المصري البورسعيدي كبير في الموسم الجديد".

وأضاف:" تغلبنا على أزمات كبيرة من إيقاف القيد ومستحقات اللاعبين، أصبحنا مطالبين بتدعيمات قوية بسبب سوق اللاعبين". في مصر

وأكمل نائب رئيس النادي المصري:" ستاد النادى المصري الجديد مخصص لـ 12 ألف مشجع وسيكون موافق لاشتراطات فيفا، ونخطط أن يكون الاستاد ضمن مداخيل النادي".

وأختتم مساحة أرضية ستاد المصرى أكبر من ستاد القاهرة، وسيكون جاهزا في نصف العام الجديد".