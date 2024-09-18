شبانة: الله يكون في عون "رمضان صبحي".. هناك أزمة حقيقية مع المنظمة الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، أخطرت المنظمة المصرية بأنه سوف يتم الاستئناف على قرار لجنة الاستماع برفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "المنظمة الدولية قامت بالغاء المنظمة المصرية الذي تم إصداره عن طريق لجنة الاستماع، بعدما تم رفع الايقاف عن رمضان صبحي وشارك مؤخرا في مباريات فريقه محليا وقاريًا".

وأضاف: "شريف إكرامي خرج في أحد البرامج التليفزيونية بعد 21 يومًا، معتقدًا أن قرار لجنة الاستماع أصبح "محصنا" ولن يتم الاستئناف ضد القرار، وذكر أنه عقد جلسة مع حازم خميس رئيس المنظمة المصرية".

وواصل: "المنظمة الدولية قالت أنها الغت قرار لجنة الاستماع واعتباره "كأنه لم يكن"، واللاعب كان متهم بإضافة مادة للعينة والتلاعب فيها، وتلك القضية سيكون فيها إدانة للمنظمة المصرية أيضا".

وزاد: "المنظمة الدولية تطالب بإيقاف رمضان صبحي 4 أيام، ولابد من الفريق القانوني للاعب بالتحرك سريعًا، لأن القضية ستكون على اللاعب وضد المنظمة المصرية، وقد يكون هناك عقوبات على الطرفين".

وأكمل: "المنظمة الدولية ليس لديها قناعة بقرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية، وشريف إكرامي كان يعتقد بأن مرور 21 يوما يعني ان الملف تم اغلاقه، لكنه لم يعرف أن المنظمة الدولية كانت تقوم بإرسال إيميلات للاستفسار عن بعض الأمور، ومع كل رسالة عبر البريد الالكتروني كان يبدأ 21 يومًا جديدة".

وأشار إلى أن المنظمة المصرية كان ترد على الإيميلات الرسمية.. ومع كل رسالة عبر البريد الالكتروني تبدأ مهلة جديدة 21 يومًا، واللاعب لازال متورطًا في القضية ولكن الأمر حاليًا مع المنظمة الدولية.

وأتم: "هناك درس للمحيطين عن رمضان صبحي، كان لابد من عدم الحديث عن الأزمة حاليًا، خصوصا شريف إكرامي.. والله يكون في عون رمضان، لإنه في أزمة حقيقية.. والموضوع ليس سهل، ويرجى من المحيطين باللاعب أن يكونوا على قدر المسئولية لأنه مستقبل لاعب".