"اللي عندي أحسن".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن رفض كولر ضم لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج، لاعب فريق الزمالك الجديد.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع عمر فرج، قادما من نادي أيك السويدي، لمدة 4 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "كان فيه اجتماع بين محمود الخطيب ومارسيل كولر، في حضور سامي قمصان مدير الكرة ولجنة التخطيط، للحديث عن مستجدات الفريق الكروي الأول".

أضاف: "بالنسبة للصفقات، كل الترشيحات كولر موفقش عليها، اتعرض عليه لاعبين بعدد كبير ولكن رفضهم كلهم".

وأكمل: "عمر فرج اللي راح الزمالك، كان معروض على الأهلي، وفضل منتظر، ولكن وكولر رفضه، وقال أنا عاوز زي اللي عندي أو أفضل ودي وجهة نظره"

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