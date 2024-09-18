ثلاث شخصيات تتوسط لمصالحة أحمد فتوح وأسرة الشوبكى

ياسر رشاد - القاهرة - جاء اعتذار وتعزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأسرة المرحوم أمين الشرطه أحمد الشوبكى كبدايه لسيناريو إتمام المصالحه مع أهل المتوفى وتخفيف قليل من الألام التى تعيشها الأسره خصوصا بناته القصر.

وعلمت الخليج 365 أن هناك عدد من الشخصيات ستتوسط من أجل إتمام المصالحه قبل جلسة ٢٠ أكتوبر التى حددتها محكمة مطروح لإغلاق القضية وتضم الشخصيات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والمحاسب محمد مصيلحى رئيس نادي الإتحاد السكندري والحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالإضافة إلى أشرف عبد العزيز محامي اللاعب.

"فتوح يعزي "

تقدم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالعزاء لأسرة المرحوم أمين الشرطه أحمد الشوبكى والذى راح ضحيه حادث سياره اللاعب على طريق الساحل الشمالي.

وأعرب فتوح عبر صفحته الشخصيه أنه لاتوجد كلمات تعبر عما داخله من حزن ولكنه قضاء الله وقدره ولاتوجد أى كلمات أو أفعال يمكن أن تخفف أو تغير على عائلة المرحوم مشيرا إلى أنه يتمنى من أسرة المرحوم السماح بزيارتها ليقدم واجب العزاء لعله يزيح مايحمل من صدره من هموم وحزن خاصة أن ماحدث سيظل عالق فى عقله وقلبه إلى آخر نفس فى صدره.

وأشار إلى أنه بخصوص ذهابه إلى التدريبات فى النادى فلم يكن مقصود منه أبدا ايذاء مشاعر أسرة المرحوم ولكننى ملتزم بعقد مع النادي ومتغيب أكثر من ٤٠ يوما بعذر معروف للجميع ويجب الالتزام ببنود العقد خصوصا أنه لااحد يعرف ماذا تخبئ لنا الأقدار إلا الله تعالي والذى أتمنى أن يغفر لى مامضى وماهو آت معاهدا الله أن يكون بنات المرحوم أخوتى الصغار ومسئول عنهم مسئولية كامله وأتمنى منهم أن يعفوا ويصفحوا

