شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض وجهاز منتخب الشباب يحضرون مباراة الأهلي وانبي في افتتاح دوري 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، علي حضور مباراة الأهلي وانبي التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر في افتتاح دوري الجمهورية مواليد 2005 .

وتواجد في المباراة كل من وائل رياض ، وعلاء عبده المدرب العام وأحمد رؤوف مدرب المنتخب ، وأيمن طاهر مدرب الحراس ود. قاسم قدري مخطط الأحمال وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب .

يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لمتابعة جميع اللاعبين استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تقام أوائل نوفمبر المقبل.