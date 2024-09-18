تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب نوري شاهين المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي، علي ملعب جان بريدل في بلجيكا، مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024- 2025.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

الدفاع: رامي بن سبعيني، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، جوليان رايرسون.

الوسط: دونيل مالين، مارسيل سابيتزر، يوليان براندت، باسكال جروس.

الهجوم: كريم أديمي.

ويتفوق بورسيا دورتموند علي نظيره كلوب بروج في تاريخ المواجهات حيث التقيا 9 مرات في مختلف المسابقات الأورووبية حيث فاز الفريق الألماني في 5 مباريات بينما انتصر الفريق البلجيكي في ثلاث لقاءات وحسم التعادل مواجهة واحدة بينهم فقط.