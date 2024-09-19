أول تعليق لمحمد صلاح بعد جائزة لاعب شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حصد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، جائزة لاعب شهر أغسطس بفريقه، بعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس":" حسنًا، محمد صلاح، لاعب شهر أغسطس حسب تصنيف StanChart".

وقال صلاح في تصريحات عبر الحساب الرسمي لليفربول: "أشعر بسعادة كبيرة لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات في المباريات."

وأضاف: "الحصول على جائزة أمر مميز، خاصةً عندما تأتي نتيجة تصويت الجماهير. هذا التقدير يعني الكثير بالنسبة لي، ونتطلع لمواصلة هذا الأداء الإيجابي".

وتفوق صلاح خلال جائزة شهر أغسطس على زملائه رايان جرافينبيرش ولويس دياز، وذلك بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهما.