شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة يد الكراسى المتحركة فى مواجهة اليابان بربع نهائى بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى نظيره اليابانى فى تمام الثانية عشر و النصف ظهر اليوم الجمعة فى إطار ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة د. حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

تأهل منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة إلى دور ربع النهائى بالفوز على تشيلى و الهند بنتيجة 2-0 بينما تلقى خسارة من البرتغال بنتيجة 2-1 .

شهد حفل الافتتاح الثلاثاء ،حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلا عن مجلس إدارة اتحاد اليد المصرى برئاسة الدكتور محمد الأمين.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.