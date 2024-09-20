على رأسهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا يمكنهم التألق وتحقيق العوائد الدفاعية أو الهجومية في الجولة الخامسة للبريميرليج.
وشهدت تشكيل الكشافة تواجد محمد صلاح نجم ليفربول قائدا للفريق، وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا نائبا له.
أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة
حراسة المرمى: فيبروجين (برايتون - 4.5 مليون)
خط الدفاع: أرنولد (ليفربول - 7 مليون) - لوكاس دين (أستون فيلا - 4.6 مليون) - أولا آينا (نوتنجهام - 4.4 مليون).
خط الوسط: صلاح (ليفربول - 12.7 مليون) - سون (توتنهام - 10 مليون) - كيفن شايد (برينتفورد - 5.4 مليون) - ماكنيل (إيفرتون - 5.4 مليون).
خط الهجوم: هالاند (السيتي - 15.2 مليون) - واتكينز (أستون فيلا - 8.9 مليون) - ديلاب (إيبسويتش - 5.5 مليون).
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي غدا السبت، مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد.
لمشاهدة نصائح الجولة الخامسة تابع الفيديو التالي: