شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف الجيش الرواندي الليلة فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، نظيره الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع، ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

من جانبه حرص الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على التحدث مع اللاعبين فى عدة محاضرات من أجل التأكيد علي ضرورة التركيز في مباراة الإياب أمام الجيش الرواندي، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي، وهي نتيجة خادعة، مشددا على ضرورة العمل علي حسم لقاء العودة مبكرا وعدم انتظار حدوث اي مفاجآت منّ شأنها ان تقلب الموازين.

ويرغب يورتشيتش في الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي، حيث خاض بيراميدز مباراة الذهاب بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي، خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ، خط الهجوم: فيستون ماييلي، وقد يشهد تشكيل مباراة العودة بعد التعديلات البسيطة من اجل زيادة الشق الهجومي مع التوازن في التامين الدفاعي.