الأهلي يفقد 11 لاعبا أمام جورماهيا الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - يظهر النادي الأهلي اليوم السبت، أمام جماهيره في ستاد القاهرة الدولي، لخوض لقاء العودة في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، أمام نظيره جورماهيا الكيني.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة التي تجمع بين الفريقين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، من مساء يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.

غيابات الأهلي أمام جورماهيا

وتضم غيابات الأهلي في مباراته أمام جورماهيا، 11 لاعبًا، لأسباب مختلفة ما بين الإصابة إلى جانب الرؤية الفنية بالإضافة إلى عدم القيد الإفريقي.

ويأتي على رأس الغائبين عن صفوف الأهلي، المغربي أشرف داري صفقة الفريق الأحمر الدفاعية الجديدة، حيث يفقد الفريق جهوده رغم عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وحقق الأهلي الفوز بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعته أمام نظيره جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

غيابات الأهلي أمام جورماهيا

مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.

- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.

- الأهلي يواجه فريق جور ماهيا.

- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.

- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.

- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.

- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.

- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.

- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.

- مولودية الجزائر يواجه فريق الاتحاد المنيستري.