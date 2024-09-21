اخبار الرياضه

حسين لبيب يترأس بعثة الزمالك فى السوبر الأفريقي بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يترأس بعثة الزمالك فى السوبر الأفريقي بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى ، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي فى الثامنة مساء الجمعة المقبل 27 سبتمبر على لقب كأس السوبر الأفريقي التي ستقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا