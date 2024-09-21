شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتساوى مع الثعلب ويطارد شيكا فى قائمة هدافي الزمالك بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مهما على الشرطة الكينى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح مجموع نتيجة مباراتى الذهاب والإياب 3 - 1 ويتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات بشكل رسمى.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

وجاء أهداف اللقاء كالتالى:

فى الدقيقة 55 أرسل عمر جابر كرة عرضية متقنة سجل منها أحمد زيزو هدف التقدم للفريق الأبيض.

فى الدقيقة 60 سجل ناصر ماهر الهدف الثانى بعد الضغط على حارس المرمى.

فى الدقيقة 65 سجل جيسى ويرى لاعب الشرطة الكينى هدف تقليص الفارق بعد ضربة رأس.

وحقق أحمد "زيزو" رقما مميزا بعدما أحرز هدفا فى شباك الشرطة الكينى ليدخل قائمة هدافي الزمالك في البطولات الأفريقية، ويتساوى مع حازم إمام لاعب الفارس الأبيض السابق بـ12 هدفاً،ويقترب من قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتضم القائمة تضم كلا من:

1 ..عبد الحليم علي برصيد 23 هدفا

2 .. جمال عبد الحميد برصيد 17 هدفا

3 .. محمود عبد الرازق (شيكابلا) برصيد 13 هدفا

4 .. حازم حمادة إمام برصيد 12 هدفا

5 .. أحمد مصطفى السيد (زيزو) برصيد 12 هدفا.