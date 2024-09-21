شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى نجم الأهلى السابق وبيراميدز يعلن اعتزال كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

قرر أحمد فتحى نجم الأهلى السابق وبيراميدز اعتزال كرة القدم بعد مشوار طويل في الملاعب دافع فيه عن ألوان الأهلى والإسماعيلى وبيراميدز والمنتخب الوطنى.

من ناحية أخرى، احتفل نادى بيراميدز بالتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد برج العرب، فى إطار منافسات نهائى كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز صورة للفريق والمدير الفنى معلقين عليها: "وتـهـديـنـا الـحـيـاة أضـواءً في آخـر الـنـفـق.. سيداتى سادتى بيراميدز بطل كأس مصر".