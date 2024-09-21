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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة اَرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مباراة ليفربول أمام بورنموث في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد".

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فان دايك، كونتاي، أرنولد، ريبريستون.

خط الوسط:ماك أليستير، جرافينينبيرخ، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.

ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز خلال مواجهة بورنموث اليوم، من أجل تعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام نوتنجهام فورست بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن ليفربول يأتي في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بينما بورنموث في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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