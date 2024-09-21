"شعور رائع".. سام مرسي يعلق على هدفه في ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعرب سام مرسي لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بعد إحراز هدف التعادل لفريقه في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح سام مرسي في إحراز هدف تعادل إبسويتش تاون في مرمى فريق ساوثهامبتون، في الدقيقة 5+90 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الخامسة بالبريميرليج.

وقال مرسي في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي" البريطانية: "التسجيل خارج أرضك في الدقيقة 95 هو شعور رائع، وحصلنا على نقطة مستحقة".

وأضاف: "ساوثهامبتون فريق جيد ولكننا نتحسن كل أسبوع، ومازلنا نحتاج إلى التطوير في الفترة المقبلة".

واختتم مرسي تصريحاته: "كنا أفضل من ساوثهامبتون خلال المباراة، ونجحنا في الحفاظ على الروح العالية التي كنا عليها طوال الموسمين الماضيين.

ونجح سام مرسي في أن يحرز أول هدف له في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء ساوثهامبتون اليوم.

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