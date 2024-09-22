شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: الدورى هو البطولة رقم 24 لى مع الأهلى.. واللاعبون يستحقون الدرع والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد هاني لاعب الأهلي أن درع الدوري هي البطولة رقم 24 له مع الأهلي، مشيرا إلى أن تنظيم احتفالية التتويج بدرع الدوري كانت على مستوى عال، واللاعبون يستحقون التتويج بالدوري، في ظل اللعب تحت ضغط كبير للمباريات بعكس ما كان يحدث مع المنافس على حصد الدرع.

وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون يستحقون الدرع وكلهم كانوا رجالا ومعظم الجيل الحالي أعماره متقاربة ومتهمين سويا".

وعن أبرز مباراة له مع الأهلي في الموسم الماضي، أكد: "لا توجد مباراة معينة وكل ثلاث نقاط مهمة ولا توجد مباراة محددة فارقة معي وكان شغلنا الشاغل الفوز بالثلاث نقاط والانتهاء من مرحلة والدخول على المرحلة التالية".

وأضاف: "أشكر جمهور الأهلي وهو شيء مشرف وفخور باللعب في ناد كبير، وهو أمر يجعلني أموت نفسي داخل الملعب، وجمهور الأهلي يتواجد في كل مكانه نذهب إليه ودائما في ظهرنا أتمنى أن نكون عند حسن ظنهم ونوفق في الفترة القادمة بإذن الله".