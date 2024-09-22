أحمد بلال: بيراميدز «قزم» أمام الأهلي.. الأحمر استحق احتفالية كبرى للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق مر بموسم صعب للغاية سواء على مستوى التحديات أو الإصابات التي داهمت لاعبيه.

وتابع بلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي كان يستحق احتفالية كبرى، والدوري المتوج به من أصعب المواسم التي مر بها على مدار العشر سنوات الأخيرة، خاصةً أن بيراميدز كان يسبق الفريق بحوالي 12 نقطة مع تركيز الأحمر على دوري أبطال إفريقيا والبطولات الخارجية".

وأضاف أحمد بلال: "الأهلي ظهر في التوقيت المناسب وشخصيته القوية وحسم الدوري بعد الفوز في مباراتين مع بيراميدز، لدرجة أن الأخير ظهر قزم أمام الأحمر، في المباراتين وكان متواضع أمام البطل".

واختتم: "بيراميدز كانت داوفعه أكبر من الأهلي خاصةً أنه يبحث عن البطولة الأولى، ولكنه ظهر في وضعه الطبيعي ولم يظهر بشخصية بطل".