شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل مباريات بطولة أندية العالم لكرة اليد بمشاركة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد النسخة 17 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

أسفرت قرعة كرة اليد لكأس العالم للأندية التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كل من: برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة.

بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة بجانب كل من: توباتى البرازيلى وفيزبريم المجرى.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيرى، ومسئولى اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.