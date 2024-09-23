شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يشارك فى بطولة العالم لرواد المصارعة بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد البطل الأولمبى كرم جابر للمشاركة فى منافسات بطولة العالم للرواد للمصارعة التى ستقام بكرواتيا فى الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل. وتوجه كرم جابر صباح اليوم إلى سفارة كرواتيا لإنهاء إجراءات السفر والحصول على التأشيرة تمهيداً للمشاركة في المنافسات.

يذكر أن كرم جابر حصل على الدورة التدريبية من الأكاديمية الأولمبية، وقام الدكتور أشرف حافظ، مدرب كرم جابر السابق، بإلقاء المحاضرات خلال الدورة.

وحرص كرم جابر على الحصول على الدورة؛ لتكون أولى خطواته فى مجال التدريب، بعد مسيرة حافلة بالميداليات فى حلبات المصارعة العالمية.

وكان كرم جابر قد أعلن اعتزاله المصارعة، واتجه إلى الفن، حيث شارك فى عدة أعمال فنية، ثم عاد مرة أخرى للمشاركة في بطولات الرواد.

يذكر أن كرم جابر حقق ميداليتين أولمبيتين؛ الأولى ذهبية فى أولمبياد أثينا 2004، وفضية فى أولمبياد لندن.

