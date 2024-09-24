موعد سفر الأهلي إلى السعودية لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يواصل فريقا الأهلي والزمالك خلال الفترة الجارية تحضيراتهما الفنية؛ استعداداً لمواجهتهما المنتظرة في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على السفر مبكرًا للرياض للتحضير للمباراة والتعود على الأجواء بالمملكة.

وستغادر بعثة الزمالك إلى السعودية عقب تدريبات الفريق يوم غد الثلاثاء.

وعلى الجانب الآخر فضّل الجهاز الفني لفريق الأهلي المغادرة إلى السعودية عقب حصته التدريبية يوم الأربعاء المقبل.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

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