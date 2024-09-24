شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى يقترب من مرافقة الأهلى فى رحلة السعودية لخوض السوبر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف داري لاعب الأهلي من دخول قائمة فريقه التي ستسافر إلى السعودية غد الأربعاء لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك مساء الجمعة المقبل، بعد تماثله للشفاء وجاهزيته للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.



وفضّل الجهاز الفني للأهلي استبعاد أشرف داري من قائمة مباراة الأهلي الأخيرة أمام جورماهيا الكيني، من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، حيث لم يشارك اللاعب سوى في 3 تدريبات جماعية قبل مباراة جورماهيا، وما يراه المدرب السويسري غير كاف قبل العودة للمشاركة في المباريات.



وتعرض أشرف داري للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مشاركته في معسكر منتخب المغرب الأخير وغاب بسبب عن مباراتي فريقه الماضي أمام جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأصبح أشرف داري جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في مباريات الأهلي، ومن المنتظر أن يتواجد ضمن البعثة الحمراء المسافرة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي، ولكن مشاركته أساسيا أو احتياطيا بيد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.