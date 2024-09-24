واس: السعودية تحذر من خطورة اتساع رقعة العنف وتحث على ضبط النفس في لبنان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة عبرت في بيان اليوم عن قلقها العميق إزاء التطورات الأمنية في لبنان، محذرة من تصاعد العنف وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.

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