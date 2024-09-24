الامارات | فريق دبي يهزم حامل لقب «سلة الأدرياتيكي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق دبي لكرة السلة، أول فريق كرة سلة محترف في «دانة الدنيا»، أول فوز له ضد سرفينا زفيزدا أو ريد ستار «حامل اللقب» بنتيجة 86-84 في الدوري الأدرياتيكي الأوروبي، بحضور جمهور غفير امتلأت به مدرجات صالة «كوكا كولا أرينا»، أول من أمس.

واحتفل المشجعون من جميع أنحاء العالم، من مقيمين ومواطنين، بفريقهم المحلي حديث العهد، الذي أصبح أول فريق إماراتي يلعب في البطولة.

وقال مدرب فريق دبي، يوريتسا جوليماك في تصريحات صحافية: «النتيجة حلم أصبح حقيقة»، وأشاد بلاعبيه قائلاً: «يعود كل الفضل في هذا الفوز الرائع إلى التنظيم المتميز ولجميع اللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم في هذه المباراة. لقد قاتلوا بشراسة على أرض الملعب، وأظهرنا شخصيتنا بجدارة، وفزنا بالمباراة. وأود أن أهنئ جماهير النادي لحضورهم ومنحنا الكثير من الطاقة، وآمل أن يستمر المزيد من المشجعين في القدوم إلى كوكا كولا أرينا خلال الموسم، لأنه سيكون من الصعب جداً التغلب علينا هنا إذا حظينا بدعم مثل هذه الحشود الغفيرة. وأنا واثق بأن هذه بداية شيء جميل للفريق».