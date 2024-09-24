"لم أقلل منه".. أحمد بلال يوضح حقيقة الإساءة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى لاعب الأهلي والمنتخب السابق، أحمد بلال، ما نُسب له بخصوص الإساءة لنادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وقال بلال، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، مساء الإثنين، إنه لم يُقلل من نادي الزمالك: "هو قلعة كبيرة وقيمته كبيرة وله تاريخ وجماهيرية كبيرة وأقدر جماهيره".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه في بعض الأحيان يتم اختصار التصريحات فتصل بشكل غير لائق للجماهير، منوهًا إلى أنه كان يتحدث عن أداء فريق الزمالك آخر مباراتين.

وأتم اللاعب المعتزل تصريحاته بلفت الانتباه إلى أنه كان يتحدث عن إمكانية ظهور الزمالك بشكل جيد ضد الأهلي في السوبر.

وكان بلال قد قال خلال عبر قناة النهار: "مباراة السوبر الإفريقي أعتقد أنها ستنتهي قبل بدايتها لصالح الأهلي، في ظل مستوى الزمالك المتواضع للغاية".

وأضاف: "الزمالك بمستواه الحالي أعتقد أنه لن يسدد كرة على العارضة حتى في المباراة، ولو هذا هو المستوى الذي سيلعب به المباراة، فهو ليس في حاجة ليسافر إلى السعودية حتى لا يخسر بنتيجة كبيرة ونسبة فوز الأحمر 90%".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياضية بكأس السوبر الأفريقي.

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