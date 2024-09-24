بروتوكول تعاون بين المدن والمقاولون لإنشاء 10 مباني إدارية بمراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة..

وقعت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق لإنشاء 10 مباني إدارية بمراكز الشباب بعدة محافظات.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أهمية التعاون مع كافة الهيئات لمزيد من النجاحات على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى توجيهات وزير الشباب برفع قدرات شركة المدن التقنية والفنية من خلال التعاون مع كبري الشركات لتبادل الخبرات وتفعيل بروتوكولات التعاون معها.

ووقع على بروتوكول التعاون محمد رائف عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة المدن والمهندس أحمد عباس عضو مجلس الادارة المنتدب للمقاولون العرب في حضور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اللواء محمد مندور.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة من شركة المدن خلال الفترة الماضية وتنفيذ عشرات بل مئات المشروعات في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وغيرها من الهيئات الشبابية والرياضية مؤكداً أهمية توقيع مثل هذه البروتوكولات.

وأوضح وزير الرياضة أن التعاون والعمل سوياً مع كبري الهيئات في مجال الإنشاء يساهم في انجاز المشروعات في أسرع وقت وبجودة عالية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الكبيرة لتلك الهيئات التي اكتسبها العاملون بها على مدار عقود طويلة.

فيما أبدى محمد رائف الرئيس التنفيذي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية تفاؤله بهذا التعاون المثمر الذي سينعكس بكل تأكيد علي كفاءة التنفيذ وتعظيم الاستفادة العائدة علي منشآت وزارة الشباب والرياضة، موضحاً أن التعاون مع المقاولون العرب سيكون خطوة مهمة في مشوار شركة المدن لمزيد من النجاحات في مجال إنشاء الأبنية داخل مراكز الشباب المتعددة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البروتوكول يتضمن إنشاء 10 مباني ادارية في عدة مراكز شباب على مستوى الجمهورية، وسيتم العمل على التنفيذ سريعاً، مؤكداً أن تلك الخطوات سيتبعها مزيد من التعاون مع كبري الهيئات في المرحلة المقبلة .