شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن الزمالك "المُعدّل" قبل مواجهة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى من محللي الأداء بالفريق تقريرا عن الزمالك قبل المباراة المرتقبة، التي ستجمع الفريقين فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي بالسعودية.

وتحدث كولر مع محللي الأداء بالفريق عن المُتغيّرات التى فرضت نفسها على الزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد تعاقده مع أكثر من صفقة جديدة أبرزها محمد حمدى، وعمر فرج، وميشالاك، ومحمود بنتايك.

ويرغب كولر فى التعرّف على فريق الزمالك "المُعدّل" بعد ضم أكثر من لاعب جديد وتغيير طريقة اللعب، وذلك من أجل الاستعداد الأمثل لمباراة الفريقين المرتقبة.

من ناحية أخرى تقرر سفر الأهلى إلى السعودية غداً الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.