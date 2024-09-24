إتحاد جدة يتخطى العين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق إتحاد جدة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على العين بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالدور 32.

تقدم إتحاد جدة بالهدف الأول منذ الدقيقة 25 عن طريق صالح الشهري، وواصل فرض سيطرته امام منافسه العين الذي تراجع للدفاع.

ضغط إتحاد جدة بقوة بحثاً عن تعزيز تقدمه في المباراة ليترجم هذا الضغط بإضافة الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة بعدما أحرز رفاعي زياد علي الكرة بالخط في مرماه.

إستمرت سيطرة الاتحاد في شوط المباراة الثاني وواصل صالح الشهري تألقه اللافت طوال المباراة بإحرازه ثالث الأهداف في الدقيقة 65.

حاول الإتحاد إضافة المزيد من الأهداف ووصل بعدة فرص خطيرة للمرمى دون جدوى لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0.