تشكيل نيس المتوقع أمام سوسييداد بالدوري الأوروبي.. موقف عبدالمنعم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم المصري محمد عبدالمنعم لتسجيل ظهوره الأول في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي فريقه نيس الفرنسي مع ريال سوسيداد الإسباني في مباراة قوية مساء اليوم الأربعاء.

ستقام هذه المواجهة على ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار الجولة الأولى من البطولة.

يدخل نيس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الكبير على سانت إيتيان بنتيجة 8-0 في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. يسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته وتجاوز ريال سوسيداد لتعزيز موقفه في المسابقة القارية.

حاليًا، يحتل نيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط.

و تنطلق مباراة نيس ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لنيس:

حراسة المرمى: بولكا

الدفاع: دانتي، بومبيتو، ندايشيمي

الوسط: بارد، ندومبيلي، روساريو، كلاوس

الهجوم: جويساند، موكوكو، تشو

ومن المتوقع عدم مشاركة عبدالمنعم أساسيًا، حيث سيتواجد على مقاعد البدلاء. تترقب الجماهير هذه المواجهة بشغف، حيث تمثل فرصة للفريقين لإظهار قوتهما في الساحة الأوروبية.