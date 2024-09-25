ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الاول بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره تفينتي أنشخيدة الهولندي على ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الأربعاء في أول مباراة تجمع بين الفريقين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و تفينتي أنشخيدة الهولندي في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيدة الهولندي في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكلها الجديد.

ويشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه، و4 خارج أرضه).

وسيكون أكبر تغيير تشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.