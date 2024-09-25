"كاف" يختار حكام مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تولى الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل إدارة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

حكم مباراة مصر وموريتانيا

ويدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والجنوب إفريقي زاخيل سيويلا، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجنوب إفريقي ألفريد شافاني.

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.